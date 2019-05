Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

L'équipe de France a remporté ce vendredi 31 mai 2019, le titre de champion du monde du relais lors des Mondiaux de longboard à Biarritz. La Réunionnaise Alice Lemoigne et ses coéquipiers Justine Dupont, Edouard Delpero et Antoine Delpero ont ramené les meilleurs résultats, devançant le Japon, les Etats-Unis et le Brésil.

