Du 31 mai au 5 juin, les Senioriales seront présentes trois événements dédiés aux gramoun : l'inauguration de la résidence de Sainte-Marie le 5 juin, sa participation au salon des Seniors de La Réunion du 31 mai au 2 juin et l'organisation des Journées découverte les 4 et 5 juin. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

- Le mercredi 5 juin à 11 heures, Senioriales inaugure officiellement sa nouvelle résidence de Sainte-Marie, en présence de Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie, Eric Wuillai, président directeur général CBo Territoria et Benjamin Misery, directeur général Senioriales.

- Pour s’initier à " l’art du bien vivre Senioriales ", deux Journées découverte sont organisées le mardi 4 juin (9h à 17h) et le mercredi 5 juin (15h à 18h) : la possibilité de visiter la résidence (logements, espaces partagés, jardin…) et de découvrir les services et animations.

- Dédié aux 50 ans et +, le Salon, qui réunit les acteurs du bien vieillir de l’Océan Indien (100 exposants : produits, services, innovations), est l’occasion de s’informer, échanger et se divertir. L’équipe Senioriales accueillera les visiteurs désireux de découvrir le concept Senioriales ou de saisir les opportunités de location à la résidence de Sainte-Marie.