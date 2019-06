Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019, 80 infractions dont 57 génératrices d'accidents graves ont été constatées par la gendarmerie nationale. 22 permis de conduire ont été retirés. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Les infractions relevées étaient les suivantes :

- 11 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 8 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré).

- 12 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants;

- 25 excès de vitesse avec interception, dont un jeune conducteur contrôlé ce dimanche à Bras-Panon à 164 km/h (retenue 155 km/h) pour 100 km/h de vitesse autorisée. Son véhicule fait l'objet d'une mise en fourrière et son permis lui a été retiré sur le champ. Retrait immédiat aussi pour cet automobiliste contrôlé à 161 km/h (retenue 152 km/h) pour 110 de vitesse autorisée.

- 2 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu.

- 6 défauts d'assurance;

- 2 refus d'obtempérer- conducteurs identifiés;

- 2 infractions aux règles de priorité;

- 11 usages du téléphone en conduisant;

- 3 non-port de ceinture;

- 6 autres contraventions.

De bonne heure ce matin en agglomération du Tampon, les gendarmes de la brigade et du PSIG éponymes, renforcés par les motocyclistes de La Rivière, ont mené une opération de contrôles de conduites addictives. Le bilan est une nouvelle fois sans appel : 15 alcoolémies ont été constatées dont 7 délictuelles avec le taux le plus élevé 0.65 mg/l. Une conduite sans permis de conduire et 1 défaut d'assurance ont également été constatés pendant ce contrôle

Dans la nuit de vendredi à samedi, les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul appuyé par la BMO locale ont également lutté contre l'insécurité routière en s'attaquant aux amateurs de pousse sur la RN 7 à Cambaie. Le dispositif mis en place a permis de contrôler 120 véhicules et de relever 31 infractions : 3 conduites sous l'emprise de l'alcool, 3 conduites après usage de stupéfiants, 3 défauts de permis de conduire et 18 véhicules non-conformes en matière d'équipements réglementaires.