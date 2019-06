Pour sa 23ème édition, l'opération " fêtons la cuisine " prend ses quartiers dans une trentaine de restaurants de l'île. Toute la journée du jeudi 6 juin 2019, les restaurants en question offriront à leurs clients la possibilité de profiter de leur menu à moitié prix. Certains restaurateurs ont même décidé de prolonger la fête jusqu'au dimanche 9 juin.

Les Réunionnais aiment la cuisine, et surtout la cuisne créole, ce n’est pas un secret. Mais quand il s’agit d’aller au restaurant, la population peut parfois être plus réticente, et préférer manger chez soi. " Le but de l’opération, c’est de montrer aux Réunionnais que nos cuisiniers ont du savoir-faire, et que notre gastronomie est en constante évolution " souligne Patrick Servaux, président de l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH). "Ca n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a cinquante ans ! " s'exclame-t-il.

A cette occasion, la trentaine de restaurateurs participant à l’opération proposeront donc un repas composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, qu’ils servent habituellement dans leur enseigne, mais à moitié prix. " C’est une façon de remercier notre clientèle habituelle, mais aussi de donner l’opportunité à d’autres de venir découvrir notre cuisine " explique Renaud Gillard, président du Club de la restauration de l'UMIH.

Une façon de remercier leur clientèle

Lors de l’édition de l’an dernier, les restaurants avaient enregistré entre 95 et 120% de fréquentation dans leur enseigne. " Certains d’entre eux ont été obligés d’organiser un deuxième service le soir, afin de pouvoir accueillir tout le monde " souligne Renaud Gillard. Côté satisfaction, il estime que les clients auraient " au moins à 85% " apprécié l’expérience.



Il ne cache d’ailleurs pas le fait que l’opération vise la population locale. " Ce sont les Réunionnais qui font vivre nos enseignes tout au long de l’année, nous tenons donc à leur montrer notre reconnaissance à travers cette journée, admet-il. C’est un peu comme une fête des voisins, mais dans vos restaurants "

La liste des restaurants participants est à retrouver ci-dessous :