Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Ce samedi 1er juin 2019, aux alentours de 19h30 (heure de Mayotte), les autorités mahoraises ont été alertées de la présence d'un bateau à la dérive aux larges des côtes de Mayotte, a annoncé la préfecture de Mayotte dans un communiqué. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Réunion (CROSS Réunion) a pris le relais de la conduite des opérations. Les trois pêcheurs présents sur le bateau ont été secouru, et sont sains et saufs. Retrouvez le communiqué complet ci-dessous :

