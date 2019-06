Publié il y a 38 minutes / Actualisé le Vendredi 31 Mai à 10H14

Matante Rosina est ravie, ce dimanche 2 juin 2019, le temps est magnifique ! Les températures sont agréables, il fait beau et le soleil brille sur toute l'île ! Les nuages s'installeront ensuite dans l'après-midi dans le Nord et l'Est, mais ils restent inoffensifs. Prudence à la houle de Sud qui devient plus consistante... (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

