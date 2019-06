Après avoir récolté les plus mauvais résultats de toutes les régions en 2018, l'activité des Très petites entreprises (TPE) / Petites et moyennes entreprises (PME) réunionnaises a augmenté de 2.5 pourcent au premier trimestre 2019. Un résultat qui situe notre île dans la moyenne nationale (+2.6%).

Après avoir récolté les plus mauvais résultats de toutes les régions en 2018, l'activité des Très petites entreprises (TPE) / Petites et moyennes entreprises (PME) réunionnaises a augmenté de 2.5 pourcent au premier trimestre 2019. Un résultat qui situe notre île dans la moyenne nationale (+2.6%).

Sur les quartre derniers trimestres, La Réunion souffre avec une hausse de seulement +0.3% versus +2.1% pour la moyenne française, ce mauvais résultat ayant été aggravé par le mouvement des gilets jaunes qui a lourdement impacté l’économie locale au dernier trimestre 2018.

Les PME de plus grande taille (entre 1 et 50 millions de chiffre d'affaire annuel) se portent le mieux avec +3,2 %, ainsi que les plus petites réalisant moins de 250 milles euros annuel (+2.0%), alors que celles réalisant entre 250 et 499 milles euros sont en retrait (-2.1%) et celles dont l’activité annuelle représente entre 500 et 999 milles euros en légère hausse (+0.9%).

Le secteur qui s’en sort le mieux est l’hébergement / restauration, les TPE PME des secteurs commerce et construction enregistrant des hausses plus modérées. Le commerce rencontre des difficultés, ses performances étant en retrait de la moyenne Réunion et de la moyenne nationale.