Les "Dimanches du Sud Sauvage"se tiennent ce dimanche 2 juin 2019 dans les jardins de Manapany, à Saint-Joseph. Les organisateurs, les 3 Peaks de Manapany, ont décidé de mettre l'accent sur la semaine du développement durable avec trois actions autour de l'environnement et du recyclage.

A partir de 10 heures, un grand nettoyage est organisé sur le littoral. Des gants et des sacs seront fournis. Un atelier de création d’une armoire à livres à partir d’un vieux frigo, ainsi qu’une activité de fabrication de bijou à partir d’objets trouvés sur la plage, sont aussi organisés.



Par ailleurs, des démonstrations et des initiations aux sports seront dispensés par la Croche Saint-Joseph. Enfin, des concerts de " Tim " et " M’toro Chamou " se tiendront dès 15 heures.