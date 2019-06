Les grandes lignes des 5èmes Rencontres Agrofert'îles 2019 se sont dessinées ce lundi 3 juin 2019 à l'Armeflhor. Plusieurs ateliers seront organisés autour du "Végétal" les 6 et 7 juin à l'Armeflhor, et d'autres ateliers porteront sur l'"Animal", et seront organisés au lycée agricole de Saint-Joseph le 5 juin 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour cette 5ème édition, l'agriculture se veut résolument respectueuse de l'environnement et tournée vers la technologie avec la protection biologique intégrée et l'usage des insectes pour des cultures toujours plus performantes. La diversification végétale va aussi prendre le virage des légumes lontan et des plantes aromatiques et médicinales avec, dans ce dernier cas, la mise en place d'un verger de plantes médicinales.

En parallèle un village spécifique à la gestion de l'eau et du sol sera proposé aux professionnels ainsi que les nouvelles technologies avec la planteuse d'ananas et le broyeur de résidus de cette même culture sans oublier un module destiné à valoriser l'auto-construction pour de meilleures productions.

La Chambre d'agriculture présentera ses derniers outils connectés de gestion des cheptels avec " Boviclic ", " Oviclic " mais aussi " Pig connect " qui permet la dématérialisation des bons d'enlèvement au coeur de la filière porcine.

La valorisation des biomasses sera également mise en avant à travers 5 ateliers et un concept comme " Val'id " ou le programme " Gabir " sans oublier les multiples solutions et alternatives mises au point par les techniciens et chercheurs pour produire sans pesticides. Un respect de l'environnement matérialisé aussi avec l'eco-organisme " Eco Agri Réunion " qui permet la prise en charge des déchets agricoles et de leur recyclage.

Les dernières technologies

Cette 5ème édition va permettre au monde agricole réunionnais de bénéficier des dernières avancées techniques à travers des démonstrations mais aussi des conférences " Innovations " pour garder un temps d'avance, un espace entreprise, des villages à thème mais aussi des rencontres au quotidien avec les conseillers, techniciens, ingénieurs, formateurs et chercheurs dans leur domaine spécifique. L'objectif, proposer des produits de qualité aux Réunionnaises et Réunionnais tout en optimisant les méthodes de production et en respectant notre environnement dans un environnement devenu hautement concurrentiel.

80 ateliers seront proposés. Plusieurs villages ont été pensés pour répondre au large spectre des besoins du monde agricole à savoir les cultures sous abris, la diversification végétale, la gestion de l'eau et des sols, la mécanisation et les nouvelles technologies mais aussi la protection des cultures, l'élevage connecté, la formation et les conseils, l'environnement, l'apiculture, la valorisation des biomasses, les vecteurs en élevage, la surveillance et la santé animale, les chiens de troupeaux sans oublier les fourrages et l'alimentation.

Et côté animal ?

C'est une première : l'événement se concentrera aussi sur l'élevage réunionnais. 21 organismes locaux se sont mobilisés, avec plus de 60 intervenants qui animeront cette journée. 34 ateliers sont prévus, regroupés en villages thématiques que sont l'environnement, les vecteurs en élevage, l'apicuture, la surveillance et la santé animale, la valorisation des biomasses, l'élevage connecté, les fourrages et l'alimentation, les formations ou les chiens de troupeaux.

