Retrouvez ci-dessous l'agenda de la ville de l'Entre-Deux pour les deux semaines à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dimanche 9 juin de 8h à 12 : La 4ème édition de la manifestation Pouss Pouss Caisses à savon revient au Grand-Fond Extérieur à proximité de la Salle d'Animations et de Loisirs. Comme l'année dernière, dès 7h30, venez admirer les caisses à savon avant leur départ fixé à 8h15 à Chemin Corré, juste après les mots de bienvenue du Président Piérique Rivière et du 1er magistrat Bachil Valy. Dernière ligne droite pour les intéressés par le parcours qui, rappelons-le, n'est pas une compétition, mais un circuit convivial. A noter que la plus chanceuse des personnes inscrites au repas bénéficiera d'un survol en hélicoptère sur Cilaos, Col du Taïbit, Piton des Neiges et Bras de La Plaine. Inscriptions et infos supplémentaires auprès de Familles Rurales Association Entre-Deux ou par téléphone au 0 693 82 22 92.

Mardi 11 juin de 8h à 16h, le Pôle de proximité de la CASUD Entre-Deux et la ville organisent une opération "Vide ton fond de cour" (affiche ci-jointe) dans le secteur de la rue Vienne. En présence du Sous-Préfet de Saint-Pierre Lucien Giudicelli, cette action concernera la cité L'Orangerie, l'impasse des Cerises, l'impasse Melin, l'impasse des Papayes et le Bassin Sassa.

Menée en trois phases, cette opération se déroulera selon le calendrier suivant :

Du 3 au 7 juin : Sensibilisation des riverains sur la lutte contre les moustiques et la dengue par les agents de la CASUD et de la mairie ; Débroussaillage et nettoyage des rues par les agents communaux

: Sensibilisation des riverains sur la lutte contre les moustiques et la dengue par les agents de la CASUD et de la mairie ; Débroussaillage et nettoyage des rues par les agents communaux Mardi 11 juin : Aide à l’enlèvement des encombrants par les agents communaux et de la CASUD, sur inscription au n° vert : 0 262 54 01 81

: Aide à l’enlèvement des encombrants par les agents communaux et de la CASUD, sur inscription au n° vert : 0 262 54 01 81 Mercredi 12 juin : Collecte des encombrants selon le calendrier fourni par la CASUD en début d'année.

Samedi 15 juin dès 17h, les papas seront à l’honneur Place de La Liberté. Pour la Fête des pères, l’OMAG proposera de la variété française savamment interprétée par le groupe entredeuxien " Rd’Hier ". Un autre artiste sera de la programmation - surprise, l’OMAG n’en dit pas plus pour le moment. Contact : 0 262 39 69 60. A noter que le matin (9h à 12h), l’APE (association de parents d’élèves) organisera sa kermesse à l’école Les Alizés à la Ravine des Citrons (rue Défaud). Contact 0 262 30 50 85.

Lundi 17 juin de 8h15 à 14h45 Place de La Liberté, le 2ème RPIMa procèdera à une journée de sensibilisation aux métiers de l’armée en direction des classes élémentaires (75 élèves) et des collégiens de 4ème (102) et 3ème (114). Six ateliers feront le bonheur de nos marmailles : présentation des armées, présentation armements, présentation de parachutes, atelier Optique de Nuit, atelier NBC/Transmission ou encore atelier 10 000 CLD.

