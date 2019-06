Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Les alizés se renforcent, conséquence, des rafales de vent s'abattent sur les plages de l'ouest ce lundi 3 juin 2019. Météo France avait prévenu dès hier, en effet, ce dimanche, des rafales allant jusqu'à 69 km/h étaient relevées à Sainte-Rose et Saint-Pierre, 66 km/h à Bellecombe et 54 km/h à Gillot. Ça souffle fort mais ce n'est pas exceptionnel pour la saison. Dans l'ouest, les rafales les plus fortes vont jusqu'à 85 km/h pour le plus grand bonheur des kite-surfeurs et véliplanchistes. Les accrocs de la vague en profitent pour se faire plaisir poussés par ces alizés de secteur Sud-Est. Une houle de secteur Sud modérée d'environ 2,5 mètres déferle de la Pointe au sel à la Pointe des cascades. Toutes les conditions sont réunies pour que ces fous de la vague puissent s'amuser en toute sécurité dans le lagon. (Photo rb/www.ipreunion.com)

