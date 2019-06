Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ce vendredi 31 mai 2019, le président de la commission d'octroi des bourses et aides (Coba), Ali Debré Combo, conseiller départemental de Mamoudzou 3, a rencontré le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de La Réunion, Jean-Paul Duprat à Sainte-Clotilde (La Réunion). Cette prise de contact a permis d'échanger sur la situation des étudiants mahorais, notamment en matière de logement et de bourse. Nous publions ci-dessous le communiqué de la la Délégation de Mayotte à La Réunion (Photo D.R.)

