Après le chantier pharaonique de la Nouvelle route du littoral, Didier Robert se lance à corps perdu dans un nouveau combat : le Run rail, un tramway qui reliera le centre-ville de Saint-Denis à Duparc à Sainte-Marie en passant par le boulevard sud. Après avoir enterré le projet de Tram train de Paul Vergès, Didier Robert le reprend ni vu ni connu, ça valait bien une petite lettre.

Après la Nouvelle route du littoral

C'était votre fer de lance, votre bébé, votre fierté : la Nouvelle route du littoral. Cher Didier Robert, vous aviez misé votre mandat sur cette route. Pour ces douze bornes, vous étiez prêt à affronter vents et marées et à vous mettre une (bonne) partie de l’opinion publique à dos, grand mal vous en a pris…

Aujourd’hui, le chantier est à l’arrêt. Pas de pot, les associations de riverains, de défense de l’environnement et la mairie de Saint-Leu sont tenaces, elles ont porté l’affaire en justice. Et pour le moment, il semblerait que la balance penche plus de leur côté que du vôtre...

Cher patron de la pyramide inversée, vous êtes dans la mouise, les transporteurs veulent votre tête. Quelle idée de leur promettre monts et merveilles aussi…

Si seulement c’était votre seul problème… L’histoire de votre salaire à la SPL des musées régionaux n’est toujours pas digérée. Votre côte de popularité est au plus bas, vous êtes impliqué dans trois enquêtes préliminaires, votre entourage proche est rattrapé par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et les enquêtes sur les marchés de la NRL se poursuivent… On peut se le dire, cher Didier Robert, vous traversez une mauvaise passe. Mais, réjouissez-vous cher président, à Imaz Press, on ne compte pas vous laisser tomber.

Vous voulez l'avis des Réunionnais... du moins, c'est ce que vous dites

Pour vous aider à retrouver de votre superbe - il le faut bien, les élections régionales, c’est pour 2021 - à Imaz Press, on s’est dit qu’on allait parler de votre nouveau fer de lance, le Run Rail.

Vous nous avez tellement bien vendu le projet et vous êtes tellement à l'écoute "je considère comme fondamental que les citoyens se sentent acteurs des solutions que nous mettons en œuvre pour répondre aux grands enjeux de notre territoire." Les mauvaises langues diront que ça change, vous avez fait la sourde oreille quand plus de 5 000 Réunionnais se sont réunis à trois reprises en faisant une chaîne humaine pour dire "non" aux carrières… Mais, nous, on ne vous juge pas.

Dans votre communiqué, vous poursuivez : "la Région invite aujourd’hui les Réunionnaises et les Réunionnais à s’exprimer sur le projet Run rail pour que nous puissions prendre en compte leurs avis avant de finaliser la conception de leur futur tramway." Voilà, vous montrez que vous avez compris la leçon. Si le chantier de la NRL est au point mort, c’est quand même beaucoup dû au fait que vous n’ayez pas respecté les avis de ceux qui étaient contre le projet.

Vous avez appris de vos erreurs. Quelle énergie, quelle pugnacité vous mettez à défendre ce projet Run rail. Et quelle débauche de moyens aussi, ces dernières semaines, on a vu pousser les panneaux en quatre par trois sur ce fameux Run rail comme des champignons. Mais bon, c’est un détail… À Imaz Press, on espère que cette fois ça ne se termine pas en eau de boudin.

Le Run rail, une idée pompée sur Paul Vergès

Et puis le projet est solide, en même temps, c'est logique, le Run rail est une copie du Tram train, projet initié par la précédente mandature, celle de Paul Vergès. Projet que vous vous êtes empressé d’enterrer à votre arrivée à la tête de la pyramide inversée. D’ailleurs ça a bien failli nous coûter un bras, Tram’Tiss, le groupement qui devait s’occuper des travaux du Tram train avait très mal pris votre décision, demandant 170 millions d’euros d’indemnités. Le groupement a été débouté par plusieurs instances juridiques. Aujourd'hui, ils doivent bien avoir les boules s'ils ont entendu parler du Run rail...

En même temps, qui peut vous reprocher d’avoir voulu du grandiose, un projet digne de votre personne, un projet qui vous permettra d’entrer dans l’histoire de La Réunion (pour les bonnes ou les mauvaises raisons). Qui d’autre que vous aurait pu s’engager dans un chantier aussi colossal que celui de la Nouvelle route du littoral ? Pour vous la NRL était taillée sur mesure, certes, le Tram train de Paul Vergès aurait facilité la vie à plusieurs milliers de Réunionnais mais bon, ce n'est pas la question, où aurait été la gloire ? La NRL ou rien, bonne idée, on voit où ça vous a mené…

Ce Run rail, au vu de votre situation actuelle, on peut dire que vous misez votre chemise dessus, tout ce qu’il vous reste… Votre objectif, c’est "d’offrir à La Réunion le réseau de transports dont elle a besoin", c’est ce que vous écrivez dans votre communiqué. Ce réseau de transport dont La Réunion a besoin, il aurait pu étre en place depuis belle lurette si vous aviez respecté votre promesse de mettre 2 000 bus en circulation. Une annonce faite en 2010, neuf ans plus tard, il y a à peine 200 bus supplémentaires sur nos routes. Dix fois moins que prévu…. Mais nous le répétons, nous ne vous jugeons pas cher président.

Ce que disent les méchants

Après vous avoir accusé d’opportunisme et d’être un vil copieur qui respecte pas ses engagements, vos détracteurs s’en prennent à votre porte-monnaie (ou plutôt à celui du contribuable). Ces méchants personnages disent qu’après l’enveloppe de 33 millions d’euros que vous avez débloquée pour le chantier de la NRL, revenir avec un projet à 300 millions, c’est un peu déplacé. Du coup, ils n’ont pu confiance, ils disent même que le Run rail va coûter le double. Comme si les dépassements étaient devenus votre marque de fabrique.

Et ils n’ont pas de limite, vos détracteurs, ils disent aussi, en ricanant, qu’à l’image du chantier de la NRL, ce chantier va se terminer en retard. Les travaux du Run rail devraient commencer début 2021 pour une mise en service début 2024. Mais ils sont peu à y croire, argumentant qu'avec la NRL, il ne restera rien dans les caisses…

Notre soutien indéfectible

Que de cruauté à votre encontre cher Didier Robert. À Imaz Press, on sait que le fait que vous ayez eu la même idée que Paul Vergès n’est que le fruit du hasard. Que 300 millions d’euros pour 10 stations réparties sur moins de 10 kilomètres, c’est un budget tout à fait raisonnable. Nous savons aussi que les 1 800 bus manquants annoncés il y a neuf ans seront bientôt mis en circulation et que bien sûr, ce Run rail sera livré en temps et en heure.

Vous avez notre soutien cher Didier Robert...

Comme toujours...

