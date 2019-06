Ce lundi 3 juin, une centaine d'éleveurs s'attroupe devant la DAAF (Direction de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts) de Saint-Pierre. Des agriculteurs qui se disent "fiers d'être éleveurs" et "fiers de leur métier". Une manifestation pour faire part de leur "colère" et de leur "exaspération" face à une filière en perte de vitesse depuis plusieurs années. La viande bovine péi est boudée par les consommateurs réunionnais, la faute à la leucose.

L'Adefar (association de défense des éleveurs de La Réunion) a remis le débat sur le devant de la scène. Et dernièrement, un nouveau scandale sanitaire, la présence de la chamydiose dans un cheptel réunionnais. La maladie entraîne des avortements chez les vaches... mais aussi chez les humains. Nouveau coup dur pour la filière déjà dans la tourmente.

Les éleveurs demandent un poositionnement clair de l'État sur la question. Eux, affirment respecter leur part du contrat "nous sommes respectueux des normes en vigueur au bénéfice de la population réunionnaise et de l'environnement." Ce qu'attendent les éleveurs, c'est que l'État les soutienne. Ils affirment que leur cheptel est sain, que des contrôles sanitaires inopinés sont réalisés régulièrement. Ces agriculteurs sont "fiers de garantir la qualité, la traçabilité de nos produits, contrôlés et vérifiés en permanence par les services de l’Etat mais aussi par des inspecteurs vétérinaires avant et après abattage et tout aux longs de la chaine".

L'État a pris position sur le sujet, affirmant que pour l'homme comme pour la vache, les risque "sont extrêmement limités"