Prenez note : le Festival Terre de Reggae est de retour le 6 juillet 2019, à la Ravine Saint-Leu. Pour bien commencer les vacances de l'hiver austral, le légendaire groupe de reggae jamaïcain Les Congos jouera en formation complète avec Cédric Myton, Ashanti Roy, Watty Burnett et Kenroy Ffyffe. L'île Maurice sera aussi largement présente avec son seggae puissant.

Les Congos se sont formés en 1977, ils sont aujourd'hui considérés comme l’un des meilleurs trios vocaux de l’histoire du reggae. Pour le Festival, l'orchestre les accompagnant sera composé d'une section cuivre. Au total, pas moins de 10 artistes sur scène !

Les trois membres originaux ont marqué l’époque du reggae roots (un sous-genre du reggae qui traite de la vie quotidienne). L’album "Heart of the Congos" est d'ailleurs considéré comme l’un des meilleurs albums de reggae roots. Aujourd’hui Les Congos continuent de se produire régulièrement sur les scènes françaises et internationales.

Le seggae en force avec Maurice

La scène mauricienne sera bien sûr largement représentée. Ras Natty Baby, acteur incontournable de la scène seggae à l’île Maurice et dans le monde, sera de la partie, on ne le présente plus aujourd'hui. Autre invité de choix : Tian Corentin, chanteur du groupe Perdition. Ses tubes comme "Zanfan lafrik" ont résonné dans toutes les radios de la Réunion et à Maurice dans les années 1990 et 2000.

On retrouvera aussi Renald Collet alias Racine Seggae, Jessica Persée, et Nicaise Lartin, ancienne voix du groupe Aim à Nou. On l'avait notamment entendue dans les tubes "Malin", "Paquita moin doudou" ou encore "Ral bol".

Les organisateurs conseillent aux visteurs de réserver tôt. Ouverture des portes 17h30, début du festival à 18h. Les concerts se terminent aux alentours de 00h30. Le billet quant à lui coûte 20 euros.

www.ipreunion.com