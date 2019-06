Du 7 au 10 juin 2019, les bébés sont à l'honneur dans la ville du Port. Les parents ou futurs parents y trouveront des ateliers, des conférences et de nombreuses animations pour passer un moment agréable. Pour cette 4ème édition, les partenaires privés et institutionnels ont souhaité donner une nouvelle dimension au salon. Le Réseau Parentalité créative sera donc au coeur de ce salon avec deux conférences par jour pendant toute la durée du salon. Le thème quant à lui sera centré sur la culture et les arts.

Des professionnels de l'accompagnement de parents seront présents pour écouter, partager et échanger avec les familles.



Cette année le thème du Salon est "M’Art Maille – Mon marmaille, mon artiste". Des artistes, des conteurs, des marionnettistes, des jongleurs vont venir rythmer le salon et la culture sera le fil conducteur de ces 4 jours d’échanges. De nombreuses animations culturelles seront également proposées : Winnie Binnie, comédienne animera les allées avec des créations sur ballons, elle maquillera les enfants, jonglera, fera des numéros de clownerie, mettra des échasses et changera régulièrement de costume.

Culture et spectacles

Des ateliers parentalités seront menés par la compagnie Utamaduni (art pour tous) et vont permettre aux parents et enfants de partager un moment de découverte des sons par exemple. Chaque soir, le salon se transformera en petit festival pour enfants. Deux spectacles sont programmés vendredi, samedi et dimanche à partir de 18h. Le parvis de la Halle va se transformer en scène pour accueillir les univers diversifiés et merveilleux de plusieurs compagnies réunionnaises. Mêlant le créole au français, ces pièces et concerts vont permettre un joyeux mélange culturel et artistique.

Le réseau de Lecture Publique du Port sera parmi les participants cette année avec de nombreuses animations sur son stand pour mettre en avant la lecture destinée aux bébés.

Des animations annexes sont prévues pour les petits :

Un village gonflable avec îlot marmailles

Une initiation à la grimpe d’arbre

Des food-trucks et des stands de nourriture pour les papilles

Une journée dédiée aux professionnels

Cette année, petite innovation, le vendredi 7 juin 2019 est centré autour des professionnels qui s’occupent des bébés. Grâce aux acteurs institutionnels présents et aux représentants des professions reconnues, plusieurs métiers seront présentés. Le rôle et les missions de ces professions sont souvent méconnus ou partiellement envisagés. Il s’agit donc bien ici d’embrasser la globalité des métiers de la prise en charge des enfants.



Les horaires :

Vendredi 07/06 de 10h à 19h

Samedi 08/06 de 10h à 19h

Dimanche 09/06 de 10h à 19h

Lundi 10/06 de 10h à 19h

Tarification : 3 euros de 10h à 17h. 5 euros pour les spectacles.

