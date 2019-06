La récente élection européenne a confirmé ce qu'une majorité des Réunionnais et les gilets jaunes disent depuis longtemps : ils ne croient plus, ni en la politique, ni en la plupart de ceux des partis traditionnels et de leurs élus, qui sont dépositaires de la démocratie représentative. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La liste Les Républicains conduite par François-Xavier Bellamy, désigné par Laurent Wauquiez, président national des Républicains, n’échappe pas à cette évolution sociologique. La ligne politique choisie par Laurent Wauquiez et ce à la suite de son accession à la présidence de LR, a accentué leur trouble.

Les positionnements ambigus de plusieurs représentants influents des Républicains, ont ajouté de l’incertitude au sein de l’électorat de LR et de la Droite classique.

Les élus de LR et de la Droite de La Réunion, de plus en plus à géométrie variable entre leur parti politique et le camp gouvernemental, prennent une part importante au trouble de l’électorat de Droite, ici dans notre île.

Un des rares élus à La Réunion, à avoir gardé sa fidélité et sa loyauté à LR, parti politique issu de l’UMP, du RPR et du RPF du général de Gaulle, c’est Michel Fontaine, président de la section locale des Républicains.

Michel Fontaine, homme de valeurs et de principes, maintient une ligne de conduite claire : fidélité et loyauté au parti créé au lendemain de la deuxième guerre mondiale par le Résistant Charles de Gaulle.

Des valeurs de plus en rares en politiques.

C’est parce que mes parents m’ont élevé dans ces mêmes valeurs et ces mêmes principes que je m’associe au positionnement de notre président du parti à La Réunion.

Car, Michel Fontaine est à sa place à la tête de la fédération locale de LR.

En cette période trouble et remplie d’incertitudes, de défiance, de précarité matérielle et humaine, que ce soit dans la 7ème circonscription, ou sur tout le territoire de La Réunion, j’apporte mon soutien plein et entier à Michel Fontaine qui doit être conforté dans ses fonctions à la tête du parti à La Réunion.

J’appelle les membres LR de la 7ème circonscription et de La Réunion à renouveler dès maintenant leur adhésion à notre parti. J’appelle les adhérents à aller à la rencontre de la population réunionnaise pour leur expliquer combien notre famille politique, Les Républicains, met l’intérêt supérieur de La Réunion et de la France, au-dessus des intérêts personnels ou partisans.

J’ai commencé, il y a quelque temps déjà, à prendre ma part dans cette démarche.

Dimitri RANGAMA PETCHY, Délégué LR de la 7ème Circonscription