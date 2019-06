BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 5 juin matin :



- Eïd el-Fitr moubarak zot tout

- Éradiquer la leucose bovine, l'Etat a un plan

- Les urgences du CHU Sud en grève illimitée à partir de ce mercredi

- La musique de l'Océan indien à l'honneur au Bisik ce mercredi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil à l'ouest, averses ailleurs

Eïd el-Fitr moubarak zot tout

Une fois de plus, la lune a donné le tempo. Aperçu le mardi 4 juin à plusieurs endroits dans l'île, le croissant lunaire a mis fin au Ramadan, le mois sacré du jeûne. Les Réunionnais de religion musulmane célèbrent ce mercredi 4 juin 2019 l'Eïd-el-Fitr. Cette fête - qui est l'une des célébrations les plus importantes de l'Islam - marque la fin du mois de Ramadan qui a commencé le 7 mai dernier. La journée débutera par une grande prière. Chaque année, au lever du jour, plusieurs centaines de fidèles se retrouvent au vélodrome de Champ Fleuri à Saint-Denis le jour de l'Eïd-el-Fitr pour communier ensemble.

Éradiquer la leucose bovine, l'Etat a un plan

C'est une information qui nous vient de la ville du Tampon. Alors que le maire André Thien Ah Koon réclamait auprès du Département une action pour mettre fin à la leucose bovine, qui fait rage à La Réunion, le président du Conseil départemental l'informe qu'un "plan d'éradication" de la maladie est en route, élaboré par l'Etat. Une information confirmée par la préfecture, mais sans donner plus de détails. Les grandes lignes de ce "plan leucose" devraient être communiquées prochainement. Par le biais de ce courrier envoyé à la mairie du Tampon, nous apprenons toutefois qu'il s'agirait de "sortir" les bêtes atteintes et d'acheter des vaches saines afin de renouveler les cheptels.

Les urgences du CHU Sud en grève illimitée à partir de ce mercredi

Des personnels soignants épuisés, rappelés sur leurs jours de congés, des contractuels toujours plus précaires, des travaux qui s'éternisent dans l'établissement, des patients qui passent la nuit sur des brancards... Voici ce que dénonce la CFTC (confédération française des travailleurs chrétiens) du Centre hospitalier universitaire du Sud. Après une tentative de négociations avec la direction la semaine dernière, le syndicat qui avait déposé un préavis de grève le 24 mai dernier met sa menace à exécution. À partir de ce mercredi 5 juin, les membres de la CFTC Sud entrent en grève illimitée.

La musique de l'Océan indien à l'honneur au Bisik ce mercredi

Le IOMMa (Indian Ocean Music Market), se déroule jusqu'au 6 juin 2019 à La Réunion. Comme l'an passé, une journée est organisée au Bisik, mercredi 5 juin 2019 de 9h à 16h. L'occasion de favoriser les échanges, rencontres et opportunités entre les artistes et professionnels de l'Océan Indien tout en construisant un pont vers les acteurs de l'industrie musicale venant d'Europe, d'Australie, d'Amérique et d'Asie.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Soleil à l'ouest, averses ailleurs

Selon Matante Rosina, qui ne se trompe jamais beaucoup, il y aura du soleil sur l'ouest et de la pluie partout ailleurs ce mercredi 5 juin 2019. Et chez vous quel temps fait-il ?