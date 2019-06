Le ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un Dieu unique et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, l'aumône, et le pèlerinage à La Mecque, pour ceux qui peuvent physiquement et financièrement se le permettre.

Ramadan (du mot arabe ar-ramad qui signifie chaleur et sécheresse intenses) est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique, celui qui est le plus sacré de l'islam.

Pendant ce mois de Ramadan, les musulmans se sont abstenus, du lever au coucher du soleil, de manger, de boire et de fumer. Placées sous le signe du sacrifice et du partage, ces quatre semaines d'abstinence ont aussi été un grand moment de prière et de recueillement.

Eïd Moubarak à tous les Réunionnais de confession musulmane !