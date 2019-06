Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 30 minutes

A l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs qui se déroulera le 22 juin 2019, les équipes de la coordination du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion organisent sur deux jours l'ascension du Piton des Neiges par des patients greffés, les 21 et 22 juin.

