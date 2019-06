Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Le mardi 4 juin 2019, le maire et les élus ont accueilli 4 familles dans le salon d'honneur de l'Hôtel de ville afin de leur remettre la Médaille de la Famille Française. Cette distinction rend hommage au mérite des parents qui ont élevé dignement un certain nombre d'enfants, les ont accompagnés jusqu'à l'âge adulte en leur assurant à la fois la stabilité et l'amour nécessaires à leur épanouissement personnel et en leur transmettant les valeurs fondamentales de la vie en société.

