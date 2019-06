BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 6 juin 2019



- Polémiques en chaîne et la haine attise la haine

- Qualité des soins en Outre-mer : ça va encore plus mal !

- La lutte contre l'errance animale continue

- Boeing 787-7 immobilisé : Air austral dévoile son plan de gestion de crise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses, du vent et de la houle

Polémiques en chaîne et la haine attise la haine

Les propos de la chroniqueuse Christine Angot ne sont pas passés inaperçus samedi 1er juin 2019 sur le plateau de "On n'est pas couché". Comparant, pourtant sans vouloir le faire, les souffrances des juifs pendant la Seconde guerre mondiale et celle des esclaves noirs, l'écrivaine s'est attiré les foudres des internautes et d'une bonne partie de la classe politique. On apprendra ensuite qu'elle ne sera plus chroniqueuse de l'émission à partir du mois de septembre, une décision soi-disant indépendante de la polémique née de ses propos... Christine Angot n'est que l'illustration d'une tendance bien trop réelle : la hiérarchisation de la violence. Par ces scandales sans fin, la discrimination et la peur de l'autre ne font que perdurer, entraînant toujours plus de discrimination. Toujours plus de polémiques, toujours plus de haine.

Qualité des soins en Outre-mer : ça va encore plus mal !

La qualité des soins continue de dégringoler en 2019 : un constat observable à la fois à l'échelle nationale qu'en Outre-mer, d'après une étude réalisée par Egora, un site d'informations médicales. Déjà jugée comme moyenne lors du précédent baromètre effectué en 2018, ces nouveaux résultats, portés par 360 medics et Egora témoignent d'un cri d'alarme des professionnels de santé.

La lutte contre l'errance animale continue

Depuis 2017, La Réunion s'est lancée dans une lutte contre l'errance animale, qui est véritable fléau pour l'île. En ce mois de juin 2019, le Territoire de la côte ouest (TCO) a décidé de rappeler les différentes règles et recommandations à destination des propriétaires d'animaux, afin d'éviter la prolifération des chiens et chats errants.

Boeing 787-7 immobilisé : Air austral dévoile son plan de gestion de crise

Après l'annonce de l'immobilisation de l'un de ses deux Boeing 787-8 et à quelques jours du début de la haute saison, l'opérateur péi dévoile, ce mercredi 5 juin 2019, son plan de gestion de crise. La liaison la plus impactée par ce problème, Dzaoudi-Paris était déjà sous le feu des projecteurs il y a quelques jours et pas pour les bonnes raisons. Un autre argument qui a poussé la compagnie 974 a communiqué. Pourquoi ce Boeing 787-8 est-il cloué au sol ? Quelle est la stratégie d'Air austral pour palier au problème ? Les voyageurs seront-ils concernés par l'immobilisation de l'avion ? Combien ça coûte ? Imaz Press a eu les réponses à (presque) toutes ces questions.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des averses, du vent et de la houle

Matante Rosina recommande de ne pas oublier son parapluie et de bien attacher sa capeline : il y a aura des averses et de vent un peu partout sur l'île sur ce jeudi 6 juin 2019. elle dit aussi aussi qu'il faut être prudent en bord de mer puisqu'une une houle de 2,5 à 3 mètres est attendue. Et chez vous, quel temps fait-il ?