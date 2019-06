Anthony Lebon, 38 ans, a été élu président de la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) lors du Conseil d'administration réuni le mercredi 5 juin 2019. Il succède à Bernard Siriex, qui assumait cette fonction depuis 2012 et n'était pas candidat à sa succession. Il conserve cependant son poste d'administrateur de la FRBTP et a été élu secrétaire du nouveau bureau. Nous publions ci-dessous le communiqué de la FRBTP (Photo DR)

"Membre du bureau de la FRBTP depuis plus de 2 ans, Anthony Lebon est entrepreneur depuis 15 ans. Il dirige la PME TTS (Tous Travaux Spéciaux), spécialisée en travaux de confortements et génie civil, ainsi que la TPE SPP, qui œuvre dans les travaux de réhabilitation. Il est également conseiller prudhommal au tribunal de Saint-Pierre.

Avant son élection, Anthony Lebon a été administrateur puis vice-président de la FRBTP, dans le collège Travaux Publics.

Le nouveau président s’est fixé pour priorités de défendre les adhérents et d’inciter davantage d’artisans, chefs d’entreprise de TPE et de PME, à rejoindre les rangs de la FRBTP pour la défense et la sauvegarde du secteur d’activité. Il se fixe comme objectif de rencontrer très rapidement les élus, maîtres d’ouvrage et partenaires sociaux et économiques pour l’élaboration d’un programme d’actions visant à relancer au plus vite l’activité.

"Beaucoup de choses ont déjà été faites et la FRBTP a fait des propositions pour relancer le BTP. Ma première action, dès demain, sera d’aller rencontrer un à un les maîtres d’ouvrage pour voir avec eux comment lever les freins. Je souhaite que cette étape puisse ensuite servir de base à un état des lieux qui sera présenté aux décideurs en fin d’année", ajoute Anthony Lebon.

Outre l’élection du nouveau président, le Conseil d’Administration de la FRBTP a tenu à saluer le travail accompli par Bernard Siriex depuis 7 ans. Des années marquées par la crise d’activité qui continue de frapper le secteur du BTP à La Réunion. Tout au long de cette période, la FRBTP n’aura cessé d’alerter les autorités, partenaires institutionnels et économiques, et plus largement l’opinion publique, sur la situation catastrophique du secteur.

La relance de l’activité a été une préoccupation constante du président sortant, comme l’illustre la grande mobilisation de milliers de professionnels - patrons, salariés et partenaires sociaux - dans la rue le même jour à Saint-Denis en septembre 2017, à l’initiative de la FRBTP. Bernard Siriex a également œuvré en faveur du rétablissement de l’APL accession, l’an dernier, en allant remettre personnellement une motion à Paris au gouvernement. Ces derniers mois, le président sortant avait demandé à l’Etat un vrai plan Marshall logement emploi pour le département".

Le nouveau bureau de la FRBTP

Président :

Anthony Lebon

Vice-présidents :

Collège Gros Œuvre Bâtiments : Jean Marie Maillet

Collège Travaux Publics : Édouard Gaudemet

Corps d’États Techniques : Yan Rivière

TPE/PME : Emmanuel Farque

Secrétaire :

Bernard Siriex

Secrétaire adjoint :

Olivier Tseng-Ag-Wang

Trésorier :

Francis Huot Marchand

Trésorier adjoint :

Laurent Lecocq