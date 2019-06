L'activité ralentit fortement en 2018 à La Réunion : la progression du PIB est de + 1,7 % après quatre années de croissance autour des 3 %. Plusieurs raisons : le repli du marché du travail, une reprise de l'inflation, un pouvoir d'achat très limité. La consommation des ménages progresse ainsi faiblement. + 1,1 %. Dans le même temps, la consommation des administrations et l'investissement ralentissent aussi. Seules les dépenses des touristes tirent leur épingle du jeu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le produit intérieur brut (PIB) de La Réunion ralentit très nettement en 2018 : il progresse de 1,7 % après quatre années de croissance autour de 3 % entre 2014 et 2017. Pour la première fois depuis 2011, la hausse du PIB par habitant national (+ 2,2 %) est plus forte qu’à La Réunion.

La consommation des ménages contribue toujours à la croissance en 2018, mais elle progresse faiblement cette année. Cela s’explique par une faible progression des revenus d’activité versés en 2018 : seulement + 2,2 %. Le marché du travail se dégrade : l’emploi salarié est en recul sur l’année 2018, en lien avec la baisse du nombre de contrats aidés et les blocages liés au mouvement des Gilets jaunes de la fin d’année. On compte 3.400 emplois en moins entre le 4e trimestre 2017 et le 4e trimestre 2018.

La plus forte inflation depuis 6 ans

Le pouvoir d’achat ralentit lui aussi, à cause de l'augmentation des prix : + 1,8 % sur un an, soit la plus forte inflation depuis six ans. Au final, le pouvoir d’achat progresse très peu (+ 0,7 %) et les ménages ajustent leur consommation.

Les dépenses de consommation des administrations publiques ralentissent également. Après une hausse de 3,2 % en 2017, elles ne progressent que de 1,5 % cette année. Les dépenses de l’État continuent de progresser à un rythme soutenu (+ 2,7 %). En revanche, celles des administrations locales ralentissent franchement cette année (+ 0,9 %).

L'investissement à l'arrêt

En 2017, l’investissement avait commencé à ralentir : il avait progressé de 3,2 % en volume après + 6,1 % en 2016. En 2018, la hausse de l’investissement est encore plus modeste (+ 1,3 %) et sa contribution à la croissance est désormais très faible. Il continue de progresser dans le bâtiment, mais il est désormais en net recul pour les biens d’équipement.

En lien avec la faiblesse de la consommation et de l’investissement, les importations sont stables en 2018 (+ 0,1 %) et ne pèsent donc pas sur la croissance. En revanche, ce sont les exportations, en retrait de 9,4 % cette année, qui contribuent négativement à la croissance. Les exportations de poissons diminuent de 10 %, en lien avec la baisse du prix de vente de la légine.

Le tourisme, seul secteur qui s'en sort

En 2018, la fréquentation touristique continue d’augmenter à un rythme soutenu (+ 5 % de touristes extérieurs en plus). Les touristes ont dépensé davantage que les années précédentes. En conséquence, les dépenses touristiques progressent très fortement : + 21 % ! Elles constituent ainsi cette année le troisième moteur de la croissance réunionnaise, après la consommation des ménages et celle des administrations publiques.

