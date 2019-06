Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mardi 04 Juin à 06H39

Matante Rosina recommande de ne pas oublier son parapluie et de bien attacher sa capeline : il y a aura des averses et de vent un peu partout sur l'île sur ce jeudi 6 juin 2019. elle dit aussi aussi qu'il faut être prudent en bord de mer puisqu'une une houle de 2,5 à 3 mètres est attendue. Et chez vous, quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

