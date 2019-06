Sosh, la marque 100% digitale et sans engagement d'Orange, se lance aujourd'hui à La Réunion ! Sosh, c'est simple, ce sont des forfaits mobile, pour tous, sans engagement et sur Orange le réseau mobile n°1 à la Réunion. Disponible exclusivement sur sosh.re, les réunionnais peuvent retrouver des forfaits et des mobiles à commander en quelques clics.

Deux forfaits pour proposer l’essentiel et la générosité à petit prix :

• Un forfait à 4,99€ par mois : 2h d’appel*, SMS MMS illimités, 200Mo de data, le tout en forfait bloqué

• Un forfait à 14,99€ par mois : appels illimités, SMS MMS illimités***, 30Go de data

Sosh propose également une centaine de références de mobiles sur sosh.re.

Sosh c’est une nouvelle relation client :

Une nouvelle assistance en ligne avec un espace complet de questions / réponses, l’accès instantané à un webconseiller par echat, ou encore la possibilité de s’adresser à toute heure à un webconseiller sur Twitter et Facebook. Cette nouvelle approche 100% digitale c’est aussi partager avec les clients pour échanger et construire ensemble les évolutions de demain.

Une bonne nouvelle pour les clients Koifé! qui, dès aujourd’hui, passent automatiquement et sans effort chez Sosh et bénéficient de toutes les nouveautés de l’assistance.

Pour ce lancement, Sosh ajoute un nouvel épisode réunionnais à sa saga “Je suis passé chez Sosh”

Une campagne de lancement en TV, cinéma, affichage, radio et sur les réseaux sociaux (avec des personnalités locales) et lors d’évènements à venir partout sur l’île ! Car Sosh, c’est aussi un état d’esprit, de l’autodérision et du fun : c’est pourquoi la marque va à la rencontre de ses clients à partir du 6 juin. Cette journée marque le début d’une tournée baptisée le " Sosh on Tour " où vous retrouverez la marque et des animations dans plusieurs évènements incontournables de l’île.

La Réunion a rendez-vous aujourd’hui dans le Carré Cathédrale à partir de 16h et jusque dans la soirée : des ateliers, des

animations, un DJ set. Rejoignez-nous et relevez-vous aussi les défis Sosh !

Une nouvelle bonne raison de passer chez Sosh

Retrouvez le détail sur sosh.re

*1ère enquête effectuée à la Réunion par l’Arcep publiée le 10/07/2018, sur la qualité de service des opérateurs mobiles (voix, sms, internet mobile) : Orange 1er ou 1er ex-aequo sur les 12 critères. Données sur data.gouv.fr.

** 2h d’appels depuis et vers La Réunion, la Métropole et la zone Outre-Mer(La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ), hors n°surtaxés et courts. Décomptés à la seconde dès la première seconde.

*** Appels illimités depuis et vers La Réunion, la Métropole et la zone Outre-Mer (La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane), hors n° surtaxés et courts, 1h50 max/appel dans la limite de 150 correspondants différents par mois. SMS illimités depuis et vers La Réunion, la Métropole et DOM hors SMS surtaxés, dans la limite de 100 correspondants différents par mois. MMS uniquement délivrés vers la Réunion. Le service MMS dépend du réseau, des caractéristiques des mobiles utilisés et des formes de contenu supportés.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 149 000 salariés au 31 mars 2019, dont 90 000 en France.

Le Groupe servait 264 millions de clients dans le monde au 31 mars 2019, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.

En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique " Essentiels2020 " qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

