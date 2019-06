BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 7 juin 2019



- Pour les Réunionnais, manger bio c'est bien, manger local c'est mieux

- Mayotte, nouvelle destination des passeurs de migrants sri-lankais

- Pêche à la légine : dernière ligne droite pour les pêcheurs réunnionais

- Plaine-des-palmistes : le projet de compte administratif certifié conforme

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages à l'est, bleu ailleurs

Pour les Réunionnais, manger bio c'est bien, manger local c'est mieux

Selon les chiffres révélés mardi 4 juin 2019 par l'Agence Bio, le bio représente désormais 5% des achats alimentaires des Français, avec près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Or on confond souvent "bio" et "local". Dans l'imaginaire collectif, les aliments dits "chimiques", ce sont ceux qu'on trouve en grande surface, lisses et sans terre, parfois même emballés dans du plastique. Et les aliments dits "bio" sont surtout vus comme ceux que l'on trouve au marché. Mais attention à ne pas confondre les deux. A La Réunion, on cherche avant tout une production péi, et pas nécessairement une agriculture biologique...

Mayotte, nouvelle destination des passeurs de migrants sri-lankais

Dix-huit migrants sri-lankais ont accosté sur une plage située au sud de l'île aux parfums le 28 mai dernier. SI les autorités mahoraises font régulièrement face à l'immigration illégale venue des Comores à bord de kwassas-kwassas, l'immigration sri-lankaise arrivant par la mer est inédite dans le 101ème département de France. Une première qui suscite bien des questions de la part de la population. Les médias locaux sont eux aussi dubitatifs, nos confrères de France Mayotte matin n'ont pas fait dans la dentelle, titrant l'un de leurs articles " immigrés sri-laknkais, des escrocs ou des champions du monde, il y a des fois où l'on nous prend vraiment pour des c... " Si après La Réunion, Mayotte était devenue la nouvelle destination privilégiée des passeurs sri-lankais.

Pêche à la légine : dernière ligne droite pour Réunion Pêche australe

Le 9 mai 2019, l'Etat présentait les nouveaux critères à l'admission du plan de gestin de pêche à la légine. S'ils ne sont pour l'instant pas définitifs, ces derniers sont cependant fortement pénalisant pour les pêcheurs réunionnais, qui dénoncent un " oligopole des armements historiques ". Au cours d'une conférence qui s'est déroulée à Saint-Denis ce jeudi 6 juin, les acteurs de la pêche australe réunionnaise ont partagé leurs inquiétudes vis-à-vis de ces nouveaux critères.

Plaine-des-palmistes : le projet de compte administratif certifié conforme

En trame de fond, des rivalités politiques au sein du conseil municipal. À un an des élections, l'animosité entre opposition et majorité est à son paroxysme. À tel point que les deux partis n'arrivent pas au consensus. Le 9 avril dernier, le budget primitif 2019 a été rejeté, l'opposition a freiné des quatre fers pensant ainsi bloquer l'édile de la commune. Le préfet a donc appelé la chambre régionale des comptes (CRC) à la rescousse pour arbitrer le débat. Le mercredi 5 juin 2019, l'institution a rendu son avis.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Nuages à l'est, bleu ailleurs

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa marmite, elle a vu qu'il y aura des nuages et des averses sur la région et ce vendredi 7 juin 2019. Elle a aussi vu qu'il y aura du soleil partout ailleurs. C'est vrai chez vous ?