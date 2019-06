Météo France a publié son résumé climatologique pour le mois de mai 2019. Selon ce rapport, la pluviométrie a été fortement déficitaire avec des températures restant élevées pour la saison. Avec un bilan pluviométrique en baisse de -55%, la période de janvier à mai 2019 reste la plus sèche depuis 48 ans. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Selon Météo France, c'est toujours dans les Hauts que les déficits en pluie sont les plus marqués, avec des records en particulier sur le Volcan, à Takamaka, à Mare à Vieille Place et à Cilaos. Ce qui explique le fort déficit de la ressource en eau sur le Nord-Est, et notamment dans l’Est avec un débit des cours d’eau historiquement faible.

Côté températures, l’écart de 1981 à 2010 pour la température moyenne est de + 1 degré. L’écart est de + 0,9 degré pour les températures maximales et de + 1,1 degré pour les températures minimales.

