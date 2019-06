Elle est une ambassadrice de choix pour La Réunion, Valérie Gauvin, 23 ans, née à Sainte-Clotilde est la première réunionnaise à atteindre un tel niveau de compétition. Ce vendredi 7 juin 2019, jour du match d'ouverture du Mondial féminin de football, les Bleues affronteront la Corée du Sud au Parc des Princes. Une Coupe du monde à domicile, une équipe au top de sa forme qui a toute la confiance de sa sélectionneuse Corinne Diacre. Évoluant au poste d'avant-centre, Valérie Gauvin, si elle est titularisée, sera l'une des pièces maîtresses de la compétition.

Premier Mondial pour la Réunionnaise et la pression est grande, c’est aussi la première grande compétition féminine de football sous le feu des projecteurs. Derrière les Bleues, toute une nation. Les 48 000 billets pour assister au match d’ouverture ont été tous vendus. Les Bleues jouent à guichets fermés ce vendredi soir. La preuve que le football féminin attire et enfin respecté à sa juste valeur, les Bleues n’ont plus rien à prouver…

Valérie Gauvin, elle, devra faire ses preuves sur le terrain si elle est titularisée. La Réunionnaise a toute la confiance de la sélectionneuse Corinne Diacre mais pas elle doit encore conquérir certains spécialistes de la discipline qui trouvent son parcours en première division encore trop léger. Malgré le fait qu'à 23 ans, l'attaquante du Montpellier Hérault Sport Club déjà un beau palmarès à son actif. Et elle a connu une ascension éclair en sélection depuis la prise de fonction de Corinne Diacre, qui lui a offert 16 de ses 17 sélections.

Auteure de 9 buts en Équipe de France, son style de jeu est souvent comparé à celui d’Olivier Giroud. La numéro 9 des Bleues, c’est aussi un physique. Puissante et pleine d'énergie, elle n’hésite pas à aller au contact. Souvent meneuse, elle est un atout de taille pour l’équipe et joue un rôle de pivot et d’appui.

La Réunion derrière elle

Valérie Gauvin pourrait surprendre pendant la compétition, une chose est sûre, la joueuse, qui a quitté La Réunion encore enfant pour aller se former en métropole est la coqueluche des Réunionnais pour ce Mondial. D'ailleurs, elle n'oublie d'où elle vient, Valérie Gauvin garde La Réunion dans son cœur.

www.ipreunion.com