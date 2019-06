BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 8 juin 2019



Deuxième jour de fête à la Ravine Blanche ce samedi

Après une première soirée réussie, la deuxième journée du Sakifo 2019 débute ce samedi 8 juin à la Ravine Blanche de Saint-Pierre. Les concerts débuteront dès 16 heures, pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la musique et de la fête. A ne surtout pas manquer aujourd'hui : Morcheeba, Peter Doherty, mais surtout DJ Sebb. Suivez-nous, nous sommes en live.

Les marchés de la téléphonie mobile et de l'internet réunionnais décryptés

Dans son rapport publié le 6 juin 2019, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) décrypte les habitudes des ultramarins en matière de téléphonie mobile, et d'internet. Plusieurs constats, les Réunionnais aiment les abonnements. Forfait mobile ou internet. Ils sont aussi très friands de 4 G et de SMS et ils aiment toujours autant passer des coups de fil... avec leur téléphone potable cat ils boudent le téléphone fixe. Du côté des opérateurs, les revenus des services mobiles sont en chute libre, la faute a un marché plus concurrentiel qu'auparavant.

Dans la course au marché alimentaire, les petits commerces ont encore leur chance

Ce vendredi 7 juin 2019 était présentée une étude de la présence et l'impact des grandes enseignes de distribution à La Réunion. Faite à la demande de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), elle met en lumière le poids colossal de ces enseignes sur le marché réunionnais, et invite à la réflexion sur des mesures qui pourraient être prise pour redynamiser les petits commerces indépendants.

Bleues : débuts rêvés pour la France dans son Mondial-2019 féminin

Une ambiance de fête dans les tribunes, des buts à la pelle et une démonstration : l'équipe de France féminine a surclassé la Corée du Sud (4-0) dans un Parc des Princes archicomble, lançant idéalement son Mondial-2019 à domicile, vendredi lors du match d'ouverture du tournoi. La Réunionnaise Valérie Gauvin ne faisait pas partie du onze départ de la sélectionneuse Corinne Diacre en raison de "retards à l'entraînement".

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un peu de vent et une petite houle

À l'exception de la région est, il fera plutôt beau sur La Réunion ce samedi 8 juin 2019, nous dit Matante Rosina. Elle ajoute qu'il y aura un peu de vent et une petite houle. Pouvez-vous dire dire à notre gramoune si tout cela est vrai chez vous ?