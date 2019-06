Publié il y a 2 minutes / Actualisé le Vendredi 07 Juin à 14H31

C'est la 5ème année du festival. Démarré ce vendredi 7 juin, il se poursuit jusqu'au 15 juin 2019. Comme chaque année, les plus belles photos des fonds marins seront présentées au public et trois concours sont organisés, pour les petits et les grands.

C'est la 5ème année du festival. Démarré ce vendredi 7 juin, il se poursuit jusqu'au 15 juin 2019. Comme chaque année, les plus belles photos des fonds marins seront présentées au public et trois concours sont organisés, pour les petits et les grands.