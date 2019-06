Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Météo France indique que la nuit du 7 au 8 juin a été bien arrosée notamment dans l'Est de l'île "on a relevé cette nuit des quantités de pluies de l'ordre de 20 à 50 mm sur le littoral de l'Est allant jusqu'à 70-80 mm sur les contreforts." Depuis hier, le vendredi 7 juin, la préfecture a mis en place une vigilance jaune "risque de crue" pour la rivière des Marsouins et la rivière des Roches. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Météo France indique que la nuit du 7 au 8 juin a été bien arrosée notamment dans l'Est de l'île "on a relevé cette nuit des quantités de pluies de l'ordre de 20 à 50 mm sur le littoral de l'Est allant jusqu'à 70-80 mm sur les contreforts." Depuis hier, le vendredi 7 juin, la préfecture a mis en place une vigilance jaune "risque de crue" pour la rivière des Marsouins et la rivière des Roches. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)