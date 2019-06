Publié il y a 2 minutes / Actualisé le Jeudi 06 Juin à 20H00

C'est un véritable serpent de mer. Le dossier de la piste longue de Mayotte n'est fait que de rebondissements. Sur le sujet, l'État a fait deux pas en avant et trois en arrière. En 2010, Nicolas Sarkozy avait annoncé que la piste de Pamandzi serait allongée d'ici 2015. Mais il y a la parole et les actes. Les présidents se sont succédés et près de 10 ans après l'annonce de Sarkozy, le projet est toujours au point mort. Le 20 mai dernier, nos confrères de France Mayotte matin écrivaient qu'Emmanuel Macron annoncerait l'allongement de la piste aéroportuaire au cours de sa visite en septembre prochain mais rien n'est fait, en février dernier, le président était assez frileux sur le sujet... Cela n'empêche que si cette piste longue devait voir le jour, cela rebattrait les cartes notamment pour Air austral, la compagnie réunionnaise actuellement en situation de monopole dans le département.

