Depuis le jeudi 6 juin 2019, la fête des goyaviers a investi la Plaine des Palmistes pour cinq jours de fête. Ateliers gratuits, concerts, bal, séances de sports et bien d'autres activités encore sont au programme de cette édition 2019.

En plus du programme habituel, des ateliers de mosaïque et de modelage de la terre seront dispensés au domaine des Tourelles, samedi à 14 et 15 heures, et dimanche à 11, 14 et 15 heures.

Retrouvez le programme complet ci-dessous :