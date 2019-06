Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Ce vendredi 7 juin 2019 était présentée une étude de la présence et l'impact des grandes enseignes de distribution à La Réunion. Faite à la demande de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), elle met en lumière le poids colossal de ces enseignes sur le marché réunionnais, et invite à la réflexion sur des mesures qui pourraient être prise pour redynamiser les petits commerces indépendants.

Ce vendredi 7 juin 2019 était présentée une étude de la présence et l'impact des grandes enseignes de distribution à La Réunion. Faite à la demande de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), elle met en lumière le poids colossal de ces enseignes sur le marché réunionnais, et invite à la réflexion sur des mesures qui pourraient être prise pour redynamiser les petits commerces indépendants.