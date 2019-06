Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 39 secondes

Météo France indiquait déjà hier, samedi 8 juin qu'"avec une houle australe de Sud-Ouest et une houle d'alizés d'Est, la mer est agitée à forte sur une bonne partie des côtes réunionnaises. Seule la baie de la Possession et la route du littoral sont relativement épargnée par cet épisode de houle." Prudence en bord de mer; en effet elle est agitée à localement forte avec des houles modérées de Sud-Ouest et d'alizé. Elle est localement croisée sur le Sud Sauvage. Cet épisode de houle devrait durer se prolonger en début de semaine. (photo rb/www.ipreunion.com)

