Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, a reçu les élèves des collèges et lycées lauréats du concours national de la Résistance et de la Déportation le jeudi 6 juin 2019 à 15 heures dans les salons de la préfecture à Saint-Denis en présence des représentants du recteur, du conseil régional, du conseil départemental, de la mairie de Saint-Denis, des FAZSOI, de la société des membres de la Légion d'Honneur de La Réunion et de la section réunionnaise de l'Ordre National du Mérite.

Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, a reçu les élèves des collèges et lycées lauréats du concours national de la Résistance et de la Déportation le jeudi 6 juin 2019 à 15 heures dans les salons de la préfecture à Saint-Denis en présence des représentants du recteur, du conseil régional, du conseil départemental, de la mairie de Saint-Denis, des FAZSOI, de la société des membres de la Légion d'Honneur de La Réunion et de la section réunionnaise de l'Ordre National du Mérite.