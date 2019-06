Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Il fera gris dans l'est en début de matinée et soleil dans le reste de l'île. Dans l'après-midi, le voile nuageux laissera place à des éclaircies sur la région est tandis que de petites averses tomberont dans l'ouest. Matante Rosina prévient que la mer sera agitée à forte sur les côtes ouest et sud. Cette houle pourrait atteindre les deux mètres cinquante en journée du sud du Cap la Houssaye jusqu'à la Pointe de la Table. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

