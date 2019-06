Les opérations de nettoyage se multiplient sur l'île et c'est une bonne chose ! À l'heure de l'éveil des consciences sur la question de la protection de notre chère planète bleue, de nombreuses associations se mobilisent. Plutôt que de passer le week-end les pieds en éventail à la plage, des dizaines de bénévoles arpentent les ravines, les bassins, les plages, les lieux touristiques pour ramasser les déchets abandonnés sans scrupule par des makotes. Samedi 8 juin 2019, Goodbye Plastic et l'association nautique de Saint-Pierre ont organisé une grande opération de nettoyage du bord de mer de Terre Sainte. 80 bénévoles éco-engagés ont participé. Parmi les détritus, une trouvaille insolite : une bouteille de lait qui semble dater de Mathusalem. (photos/Goodbye Plastic)

Pour les bénévoles, la pêche a été bonne et ce n’est pas une bonne nouvelle, plus de 680 kg de déchets ont été ramassés et triés. Cette opération a été menée dans le cadre de la journée mondiale de l’océan et le premier constat est accablant : il y a encore du chemin à faire pour en arriver aux plages zéro déchet.

Parmi les détritus, au moins 200 bouteilles en plastique, plus de 120 canettes en aluminium, un matelas, 4 pneus… La liste est longue et variée cependant, un détritus sort du lot : une bouteille de lait que l’on peut difficilement dater, regardez :

Selon plusieurs internautes, cette bouteille de lait daterait des années 80 voire même plus. Tristan Simille, fondateur de l’entreprise Goodbye Plastic est assez surpris par cette trouvaille "le littoral de Terre Sainte est très exposé aux alizées et à la houle, c'est étonnant de constater que ce déchet n'a pas été brassé par l'océan." Le militant écologiste d'ajouter "cette bouteille de lait est en très bon état, elle n'a pas du passer beaucoup de temps dans l'eau, elle était sans doute coincée entre des rochers ou dans la végétation" finit-il.

Tristan Simile se demande même si le détritus ne date pas de la même période qu'une autre bouteille de lait découverte par des bénévoles de l’association Scabe au bassin Cormorans il y a une dizaine de jours. Une bouteille de lait vieille de 35 ans ramassée au fond d’une ravine.

Tristan Simile a un petit regret, le déchet a été jeté puis trié avec les autres détritus... Mais heureusement, ces photos permettent de se rappeler de cette découverte qui sort de l'ordinaire...

Ces trouvailles peuvent paraître anecdotiques mais en réalité, elles montrent l’importance et l’utilité de ces opérations de nettoyage menées par des associations. Goodbye Plastic, est une entreprise axée autour de la recherche de solutions alternatives au plastique à usage unique à La Réunion. Régulièrement, l’entreprise soutient, co-organise ou se joint à se type d'opérations tournée vers l'environnement. Un engagement plus que nécessaire à l'heure actuelle.

fh/www.ipreunion.com