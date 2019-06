Publié il y a 27 minutes / Actualisé le Samedi 08 Juin à 20H56

Ça va souffler ce lundi de Pentecôte ! Et en plus de cela, Matante Rosina annonce de la pluie de Petite-Île à Sainte-Rose. Au fur et à mesure de la journée, la pluie va gagner la région de Saint-Pierre et l'est. Les secteurs nord et ouest sont épargnés par les précipitations mais pas par le vent. La mer sera toujours agitée et les températures seront fraîches pour la frileuse gramoune qui conseille de prendre une petite laine si vous allez pique-niquer. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

