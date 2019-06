Voici les résultats sportifs du week-end du 7 juin au 9 juin 2019. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 11ème journée de R1

La 11ème journée de Régionale 1 a eu lieu dimanche après midi. Le leader saint pierrois (37 points) a marqué le pas en concédant le nul face à la Tamponnaise, laissant ainsi Ste Marie (33) et la Jeanne d'arc (32) se rapprocher.

Excelsior – Capricorne 0-0

Ste Marie – St Louis 4-0

Jeanne d'arc – SDEFA 6-0

St Pierroise – Tamponnaise 1-1

St Louisienne – Ste Suzanne 2-1

Trois Bassins – Marsouins 2-0

St Denis – St Pauloise 4-0

Cyclisme: Grand Prix de Ste Suzanne

Anim'services organisait le grand prix de Ste Suzanne ce dimanche sur un circuit de 8,6km sur les routes de la commune. Doriand Percrule (CCSL) l'a emporté au sprint en 2h25, devant Jean Denis Armand (SMVC) et Paul Rivière (VCO).

Escalade: Ti Zourit

Ce dimanche, se déroulait pour la 7 ème année consécutive, le TI-ZOURIT au gymnase Noé Phalaris à la Chaloupe Saint Leu. Dans un esprit ludique, les plus jeunes de la discipline s'étaient donnés rendez-vous pour la découverte de l’univers de la compétition. Les vainqueurs par catégories sont Iloé Chérif (Austral Roc) en microbes filles, Alek Rimasz (Austral Roc) en microbes garçons, Eva Lina Rymasz (Austral Roc) en poussines, Jao Charvet (7alouest) en poussins, Maya Delahaye (Austral Roc) en benjamines et Quentin Parachou (7alouest) en benjmins.

Trail: Trail de Minuit

Le CAPOSS organisait son désormais traditionnel trail de minuit samedi à 23h59, départ de la place festival de la Possession pour 56km et 3200m de dénivelé positif dans Mafate via Sans Souci, la Canalisation des Orangers, Grand Place, ilet à Bourse, Aurère, Deux Bras, Dos d'Ane, sentier Kalla et arrivée place Festival. Jean Pierre Grondin a signé un 4ème succès consécutif après 6h24 d'effort, devant Didier Telmar et Romain Fontaine, suite au rétrogradement d'Aurélien Escolano à la 4ème place pour geste antisportif lors du sprint final. Côté féminin, Marcelle Puy l'emporte en 7h57 devant Emilie Marotaux et ophie Blard.

Trail: Trail urbain de Ste Clotilde

L'ADPESR organisait ce dimanche le trail urbain de Sainte Clotilde sur un tracé de 10km dans les rues du quartier. 300 coureurs étaient au départ. Jean Marie Cadet l'a emporté en 33'59 devant Loic Boyer 35'36 et Erwan Damy en 37'09. Côté féminn, Delphine Dérand s'est imposée en 43'42 devant Eugénie Mareux en 45'34 et Florence Lebreton en 47'57.

Trail: Foulées de l'IMS Babet

L'IMS Babet organisait un trail urbain ce dimanche à St Joseph, sur un tracé de 17km du terrain de sport Lenepveu Cayenne direction le centre ville, le lit de la rivière des Remparts puis les Grègues et Manapany les bains pour revenir ensuite à la pointe de la Cayenne. Raphael Huet l'a emporté en 1h06 devant Florian Durque et Damien Lebon en 1h09'23. Côté féminin, Emma Métro s'est imposée en 1h19 devant Justine Lemaitre 1h23 et Olivia Dijoux 1h25. Plus de 250 coureurs étaient au départ.

Athlétisme: Championnat régional jeunes

La 1ère journée du championnat de la Réunion cadets, juniors et espoirs a eu lieu ce samedi au stade du Centenaire d'Etang Salé avec au programme: 100/800/3000m, 400 haies, 2000 steeple, 4x100m, hauteur, longueur, poids et disque. Les vainqueurs par catégories sont:

100m / CAF : 12''69 HAMILCARO Alyssa Dominicaine A

800m / CAF : 2'17''83 MITHRA Mirella Dominicaine A

400m Haies (76) / CAF : 72''01 REPECAUD Solene Dominicaine A

Hauteur / CAF : 1m63 BASTIEN Maeva Us Pointe-des-galets

Longueur / CAF : 5m23 (-0.8) MUSSARD Emma Sport Patrimoine Animation Et

Poids (3 Kg) / CAF : 11m16 JEANSON Albane Ca Sainte Marie

Disque (1.0 Kg) / CAF : 20m36 SADALA Kysha Co Stade Petite Ile

4 X 100m / CAF : 50''62 DOMINICAINE A (DOUCOURE Bintou (CAF/02), HAMILCARO Alyssa (CAF/03), MITHRA Mirella (CAF/03), REPECAUD Solene (CAF/03))

800m / JUF: 2'31''58 CORREIA-DJELTI Jade Ac Entente Nord Saint Denis

Hauteur / JUF : 1m42 CORREIA-DJELTI Jade Ac Entente Nord Saint Denis

Longueur / JUF : 4m20 (+1.0) BOUCLIER Anissa Cs Saint Denis Athletisme

Poids (4 Kg) / JUF : 8m46 BATTINGER Camille-amelia Ac Entente Nord Saint Denis

Disque (1.0 Kg) / JUF: 33m50 ASSOUMANI Djamila Athletic Club De Saint-paul

Longueur / ESF : 4m84 (-1.5) DOLPHIN Lorenza Ca Plaine Des Cafres

Poids (4 Kg) / ESF : 11m62 PAROIX Jade Adi Sportive Saint Louis

Disque (1.0 Kg) / ESF : 36m84 PAROIX Jade Adi Sportive Saint Louis

4 X 100m / ESF : 50''67 AC ENTENTE NORD SAINT DENIS (CHOTARD Noemie-christie (CAF/03), LONGIN Marion (CAF/02), HIBON Emilie (ESF/99), JEAN-BAPTISTE Nathanaelle (CAF/02))

Longueur / SEF: 4m09 (+1.3) BENARD Christelle Ca Plaine Des Cafres

Poids (4 Kg) / SEF : 6m53 PAYET Murielle Run Odyssea

Disque (1.0 Kg) / SEF : 28m70 OUCENY Aurelie Us Pointe-des-galets

Hauteur / VEF : 1m61 BASTIEN Anne-christiane Us Pointe-des-galets

100m / TCF : 13''05 BENARD Lilas Co Stade Petite Ile

100m / CAM: 11''32 TANTALE Lucas Co Stade Petite Ile

800m / CAM : 2'01''35 VICTOIRE Franck Racing Club De Saint Denis

3 000m / CAM : 10'32''00 GUICHARD Tony Co Stade Petite Ile

400m Haies (84) / CAM : 57''96 LAPIERRE Theophane Dominicaine A

Hauteur / CAM: 1m69 DUMERC Brieuc Athletisme Club De Saint-leu

Longueur / CAM : 6m05 (-1.2) VITRY Benjamin Sport Patrimoine Animation Et

Poids (5 Kg) / CAM : 13m90 BASTIEN Teo Us Pointe-des-galets

Disque (1.5 Kg) / CAM : 41m54 BASTIEN Teo Us Pointe-des-galets

4 X 100m / CAM : 49''72 ATHLETISME CLUB DE SAINT-LEU (DUMERC Brieuc (CAM/02), GENIES Yann-ludovic (CAM/02), MARKA Anthony (CAM/02), LEDOUX ROBERT Alan (CAM/02))

100m / JUM : 11''32 RADET Yohan Sport Patrimoine Animation Et

800m / JUM : 1'58''88 RASOAMANANA Cyrille Athletic Club De Saint-paul

Hauteur / JUM : 2m00 CELERINE Raphael Ab Saint-paul

Longueur / JUM : 5m76 (-1.2) ADAM Nemo Bdn Saint Paul Sports

Disque (1.7 Kg) / JUM : 20m81 NANGUY Moussa Zazatsara Athletique Junior De

100m / ESM : 11''35 BOIVIN Benjamin Dominicaine A

800m / ESM : 2'00''63 ETANGSALE Cedric Association Culturelle Et Spor

400m Haies (91) / ESM : 58''20 LAW-HANG Sebastien Ac St-andre

Longueur / ESM : 4m86 (-1.0) MAOULIDA Rahim Zazatsara Athletique Junior De

Poids (7 Kg) / ESM : 9m13 ABDALLAH Oustadhi Dominicaine A

Disque (2.0 Kg) / ESM : 23m58 ABDALLAH Oustadhi Dominicaine A

4 X 100m / ESM : 50''52 SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT AN (ELIE Jason (CAM/03), SAMSORA Ephraim (CAM/03), COLLET Rudy jean-alan (CAM/02), HOAREAU Lucas (ESM/99)

Haltérophilie: Championnats de France

Les championnats de France d'haltérophilie ont eu lieu ce week end en métropole à la Ferté Milon. La délégation réunionnaise a fait le déplacement avec 8 athlètes. Malheureusement Stéphanie LAURET, malade, n’a pu défendre ses chances et l'équipe obtient 5 podiums (1 titre, 3 vice-champions et 1 bronze), bat 1 record de France et 11 records de la Réunion.

David ESSOB en U20 catégorie 55 kgs SCHM ST PAUL : champion de France avec 80 kgs à l’arraché, 95 kgs à l’épaulé jeté et 175 kgs au total

Etienne ESSOB en U20 catégorie 55 kgs SCHM ST PAUL : vice-champion de France avec 82 kgs à l’arraché (record de France), 92 kgs à l’épaulé jeté et 174 kgs au total

Caroline DAMOUR en U20 catégorie 55 kgs CFSP SPORTS : vice-championne de France avec 60 kgs à l’arraché 78 kgs à l’épaulé jeté (record de la Réunion), et 138 kgs au total (record de la Réunion) Performance de série internationale B

Déborah VIRAMA en SENIORE catégorie 45 kgs CH LA PLAINE : vice-championne de France avec 56 kgs à l’arraché (record de la Réunion), 65 kgs à l’épaulé jeté (record de la Réunion), et 121 kgs au total (record de la Réunion).

Loane PAYET en U17 catégorie 55 kgs SCHM ST PAUL : Médaillée de bronze avec 60 kgs à l’arraché 74 kgs à l’épaulé jeté (record de la Réunion), et 134 kgs au total (record de la Réunion). Performance de série internationale B

Neige Line EDMOND en SENIORE catégorie 49 kgs ACHMC ST PAUL : 4ème avec 61 kgs à l’arraché (record de la Réunion), 73 kgs à l’épaulé jeté et 134 kgs au total (record de la Réunion).

Chloé BEGUE en SENIORE catégorie 55 kgs CFSP SPORTS : 6ème avec 65 kgs à l’arraché, 79 kgs à l’épaulé jeté et 144 kgs au total (record de la Réunion).

La finale du championnat régional par équipes et le test/event pour les sélectionné(e)s pour les jeux clôturera cette belle saison sportive le 22 juin à Saint Denis et pour laquelle, on espère encore de belles performances et de nombreux records.

sp/www.ipreunion.com