Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Ils sont prêt et déterminés à tenter leur chance pour peut-être accéder au titre régional et avoir la possibilité de se rendre à l'élection nationale, Mister France qui se déroulera à Paris en janvier 2020. En attendant les jeunes hommes doivent répéter, apprendre des chorégraphies, roder leurs discours et afficher leurs plus beaux sourires. Ils devront assurer un spectacle alliant présentation orale, chorégraphie et défilé. Tour à tour en costume, en sous-vêtement ou en tenue décontractée, nul doute qu'ils sauront dévoiler l'étendue de leur charme et de leur talent. Présentation des 12 prétendants au titre de Mister Réunion. (photo Angel vision)

