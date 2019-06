Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Un éboulis s'est produit aux alentours de la Cascade de Grand Galet ce mardi 11 juin 2019. Cette chute de pierres peut "mettre en danger les riverains et autres usagers de la route" indique mairie saint-joséphoise. Ce mercredi 1"afin de procéder à des travaux de purges et de sécurisation de la zone, la circulation sera en mode alternée" prévient la commune qui demande "aux personnes devant emprunter cette route de faire preuve de vigilance et de se tenir informées de l'évolution de la situation" (Photo d'illustraition rb/www.ipreunion.com)

