Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Ce week-end des 8 et 9 juin 2019, les championnats de France de gymnastique rythmique se déroulaient à Besançon en métropole. La Réunion avait des ambassadrices de choix : dix-huit athlètes de 10 à 17 ans. Les gymnastes ont pu se confronter aux meilleures de la discipline et elles n'ont pas à rougir, six d'entre elles sont championnes de France et cinq d'entre elles sont vice-championnes de France. Les jeunes filles du club de La Saline vont ramener la coupe à la maison !

