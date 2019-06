Ce jeudi 6 juin 2019 s'est déroulé le premier challenge inter-formation des étudiants en communication de La Réunion. Créé par une étudiante en communication, le challenge " INOV A LI " a réuni les étudiants de Crealise, de la CCI et de l'université (SUFP) autour de l'innovation en communication.

" 24 heures " pour trouver des solutions de communication innovantes sur le thème du recyclage et l’implication des jeunes à la tâche. Voilà le défi lancé aux 9 étudiants participants. Coaching, créativité et moments de partage ont rythmé ces deux jours de challenge où les étudiants ont pu non seulement échanger avec des experts en communication mais surtout partager leurs connaissances.

A 19h le vendredi, les équipes ont tour à tour résumé leurs idées devant un jury de professionnels : Pôle emploi, le Medef, le groupe Total et la préfecture étaient ainsi présents afin d’évaluer le travail de ces futurs professionnels de la communication.

Les 3 étudiants gagnants

Ce sont les trois étudiants de l’équipe WELL’KOM de la Licence professionnelle des métiers de la communication du SUFP qui ont su convaincre le jury avec leur proposition " Zet pali. Sois un héros écolo".

Le challenge s’est conclu sur un moment d’échange entre les professionnels et ces jeunes qui intégreront bientôt le marché du travail. L’organisation du challenge espère qu’une deuxième édition pourra voir le jour en 2020 et que le challenge deviendra un rendez-vous annuel entre étudiants en communication et professionnels du métier.

