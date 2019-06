C'est officiel, trois sites réunionnais font parti du loto du patrimoine qui se tiendra le 14 juillet 2019. Déjà en mars, les temples tamouls des Casernes et du Gol avaient été retenu parmi les 18 premiers sites sélectionnés. Ce mardi 11 juin, la chapelle du domaine de Sainte-Suzanne est devenu le troisième site réunionnais à rejoindre les 121 monuments historiques retenus pour le loto.

Au total, ce sont 1300 sites qui avaient été proposés pour la lotterie. L'an dernier, 262 monuments avaient été sélectionnés afin de bénéficier des 22 millions d'euros qui avaient été récolté grâce à la lotterie.

Le tirage du Super Loto aura lieu le 14 juillet et en septembre, en plus des tickets à gratter au prix de 3 et 15 euros.