BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 12 juin 2019



- Le volcan fait à nouveau son show

- Mayotte, de loin le département qui enferme le plus de migrants

- Plus de 42 milles chiens errent dans les rues réunionnaises

- La chapelle du domaine de Bel-Air sélectionnée pour le loto du patrimoine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du vent et une mer agitée

Le volcan fait à nouveau son show

Ce mercredi 12 juin 2019, le Piton de la Fournaise entame son deuxième jour d'éruption. Le spectacle entamé à 6h35 ce mardi 11 juin 2019, est toujours aussi beau. Et pour les plus curieux, le show devrait être visible depuis la RN2, comme lors de la dernière éruption, débutée en février. Attention cependant à ne pas se faire de faux espoirs, dans la soirée de mardi le volcan perdait déjà en intensité... Peut-être fera-t-il comme lors de la dernière éruption : s'éteindre quelques heures avant de repartir de plus belle. En attendant d'en savoir plus, Imaz Press a survolé l'éruption rien que pour vous ce mardi, et nous vous proposons de revoir ces images en attendant de nouvelles photos.

Mayotte, de loin le département qui enferme le plus de migrants

C'est un rapport édifiant concernant les conditions de rétention des migrants, publié dès le 4 juin 2019, mais peu relayé jusqu'ici. A l'initiative de plusieurs associations intervenantes en CRA (centres de rétention administratifs), ce document révèle l'utilisation importante de l'enfermement des personnes étrangères. Rien qu'en outre-mer, plus de 18.000 personnes ont été enfermées en CRA. Quant à Mayotte, l'île est loin devant les autres départements qui contiennent un centre, en représentant à elle seule 36 % du total national.

Plus de 42.000 chiens errent dans les rues réunionnaises

Ce n'est pas un secret, La Réunion fait face à une crise de l'errance animale depuis de nombreuses années. Malgré des campagnes de sensibilisation, le problème ne semble pas se résorber. En 2018, ce sont 42 100 chiens errants qui ont été repérés. Une situation que les autorités essaient de maîtriser en sensibilisant la population à la stérilisation animale.

La chapelle du domaine de Bel-Air sélectionnée pour le loto du patrimoine

C'est officiel, trois sites réunionnais font parti du loto du patrimoine qui se tiendra le 14 juillet 2019. Déjà en mars, les temples tamouls des Casernes et du Gol avaient été retenu parmi les 18 premiers sites sélectionnés. Ce mardi 11 juin, la chapelle du domaine de Sainte-Suzanne est devenu le troisième site réunionnais à rejoindre les 121 monuments historiques retenus pour le loto.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours du vent et une mer agitée

Matante Rosina ne sait plus comment retenir sa capeline et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce mercredi 12 juin 2019 elle a vu qu'il y aura encore des rafales de vent soufflant à près de 80 km/h un peu partout sur l'île. Elle a vu aussi que la mer sera agitée. Et chez vous c'est comment ?