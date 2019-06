Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Les nageurs et les plongeurs pourront continuer à se mettre à l'eau après 13 heures pour observer les baleines. L'annonce a été faite par la préfecture ce mercredi matin 12 juin 2019 lors de la présentation de l'arrêté préfectoral concernant l'observation des géantes des mers. Dans un premier temps l'idée d'une période de quiétude débutant tous les jours à 13 heures avait été envisagée. Cette option n'a pas été appréciée par les 336 personnes qui ont participé à la consultation citoyenne sur le contenu de l'arrêté. La préfecture en a déduit qu'il "est prématuré d'envisager une période de quiétude car cela risque de concentrer les baignades dans la matinée et d'augmenter la pression sur les cétacés". Par contre il est désormais obligatoire de se munir d'un masque, d'un tuba, de palmes et surtout d'une combinaison pour aller voir les baleines dans l'eau. Le non respect des termes de l'arrêté pourra être sanctionné par une amende de 38 euros. (Photo rb/www.ipreunion.com)

