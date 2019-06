Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina ne sait plus comment retenir sa capeline et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce mercredi 12 juin 2019 elle a vu qu'il y aura encore des rafales de vent soufflant à près de 80 km/h un peu partout sur l'île. Elle a vu aussi que la mer sera agitée. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

