Depuis quelques années, le collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu organise une sortie de trois jours à Mafate avec des élèves de 4ème. En cette année 2019, un élève, Axel Millon, est porteur de handicap et marche difficilement. Grâce à l'association Réunion Aventures Joëlettes et aux bénévoles, le jeune homme a pu participer à la sortie scolaire avec ses camarades lors de ce week-end de trois jours, du 7 au 10 juin.

Quatre membres de l’association Réunion Aventures Joëlettes se sont portés volontaires pour participer à l’aventure de trois jours et porter l’engin de 27 kilos, en plus du poids de l'enfant. " Il faut une dose d'abnégation, de dévouement, de joie de vivre assez extra-ordinaire pour répondre à l'effort que cela représente " ont souligné les deux professeures en charge de la sortie, Mesdames Allemandou et Guillouzic.

En plus des membres de l’association, des assistants d’éducation, un ami et un autre professeur du collège se sont portés volontaires pour aider Axel Millon a participé à la sortie. " Nous nous devons également de citer les six Cilaosiens qui sur un simple coup de téléphone ont fait l'aller-retour de Cilaos à Marla à l'aube pour nous aider à passer le col du Taïbit, techniquement délicat à certains endroits, et bien sûr M. Lefebvre, sa femme et Ericson, levés à 2h du matin au Tampon, qui sont venus prêter main forte pour cette dernière partie " ont précisé les professeures.

L’association Réunion Aventure Joëlettes participe régulièrement à des actions solidaires pour les personnes porteuses de handicap.